Пресс-секретарь главы Башкирии Денис Ганиев уволился после семи месяцев работы

Руководитель пресс-службы главы Башкирии Денис Ганиев покинул пост по собственному желанию. Как рассказал он «Ъ-Уфа», решение принято в связи с переходом на новую работу. Место продолжения карьеры господин Ганиев не раскрыл.

Денис Ганиев в разное время работал журналистом на муниципальном канале «Вся Уфа» и ГТРК «Башкортостан», вел утренние эфиры на радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». В мае 2022 года он стал заместителем главы администрации Уфы по взаимодействию со СМИ, а в октябре 2025-го — главой пресс-службы Радия Хабирова.

Олег Вахитов