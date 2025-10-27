Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Денис Ганиев возглавил пресс-службу главы Башкирии

Заместитель главы администрации Уфы Денис Ганиев, курировавший в мэрии взаимодействие со СМИ, назначен пресс-секретарем главы Башкирии. Об этом на совещании правительства сообщил глава региона Радий Хабиров.

Заместитель главы администрации Уфы Денис Ганиев

Фото: vk.com / ganievdt

Денис Ганиев ранее работал журналистом на муниципальном канале «Вся Уфа», вел утренние эфиры на радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» до ее ликвидации, трудился на ГТРК «Башкортостан». В мае 2022 года стал вице-мэром Уфы.

Ранее пресс-службу главы Башкирии возглавлял Илья Спиридонов.

Идэль Гумеров