Киркоров подал на Shot и Life в суд за публикации о долгах по ЖКХ

Савеловский районный суд Москвы принял иск артиста Филиппа Киркорова к Telegram-каналу Shot и Life. Истец попросил признать порочащими его честь материалы, опубликованные СМИ, и взыскать с них по 521 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Претензии связаны с публикациями о том, что певец якобы имеет долги по оплате ЖКХ. Господин Киркоров утверждает, что информация не соответствует действительности. По его мнению, публикации могут создать негативный образ певца в глазах зрителей, желающих посетить его концерты. Артист хочет через суд обязать издания опубликовать опровержения.

Адвокат господина Киркорова Роман Кузьмин рассказал Telegram-каналу «112», что работники изданий без согласия распространили личные данные артиста. В частности, в материалах указывалось количество и площадь его квартир, их стоимость и адреса.

О долгах Филиппа Киркорова по ЖКХ Shot написал 24 февраля. Telegram-канал утверждал, что суммарно артист не заплатил более 500 тыс. руб. за жилищно-коммунальные услуги. Аналогичный материал Life вышел в тот же день.

Никита Черненко