В Курганской области инфляция снизилась до 6%

В апреле 2026 года годовая инфляция в Курганской области составила 6%, сократившись к показателю марта на 0,7 процентного пункта. Это выше, чем в целом по стране (5,58%), сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

Инфляция на продовольственные товары уменьшилась до 4,9% в апреле после 6,7% в марте. Заметнее всего снизились цены на яйца из-за увеличения их поставок из соседних регионов и роста производства в области. Кроме того, сезонный предпраздничный подъем спроса в этом году начался раньше. Подешевели молоко, молочная продукция, сливочное масло и сыр. Расширение поставок из других регионов и рост выпуска молочных продуктов в Курганской области увеличили их предложение в торговых сетях. Уменьшились цены на овощи и фрукты, так как увеличилось предложение помидоров и огурцов, а в условиях укрепления рубля стали дешевле апельсины, виноград и груши. Стоимость кондитерских изделий стала ниже, поскольку выросло производство на фабриках. Стал дороже сахар, так как его изготовление снизилось.

Годовой рост цен на непродовольственные товары повысился с 4,6% до 5%. Подорожали книги. Типографии и издательства продолжили переносить в цены издержки, в том числе на расходные материалы и доставку товаров. Цены на инструменты стали выше из-за увеличившегося сезонного спроса. Подорожала мебель после роста издержек на расходные материалы, фурнитуру и доставку. Средства связи и бытовые приборы стали дешевле. В апреле наблюдалось укрепление рубля, из-за чего цены на импортную технику снизились.

Инфляция на услуги сократилась — после 11,4% в марте она составила 10,5% в прошлом месяце. Заметно подорожали путевки в санатории из-за повышенного спроса. По той же причине выросли цены на услуги пассажирского транспорта и туры внутри страны. Подорожали стоматологические услуги. Компании переносили в цены рост издержек на расходные материалы, обслуживание оборудования и оплату труда персонала. Подешевели услуги в сфере зарубежного туризма, поскольку спрос уменьшился.

Виталина Ярховска