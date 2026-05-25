Замминистра по управлению госимуществом Свердловской области назначен Дмитрий Савин

Губернатор Денис Паслер назначил Дмитрия Савина заместителем министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Он приступит к исполнению обязанностей 26 мая.

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Господин Савин сменил на этой должности Романа Вахрамеева, который ранее написал заявление об отставке по собственному желанию.

Дмитрий Савин родился в 1979 году в Невьянске. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по направлению «Юриспруденция». Карьеру начинал в органах прокуратуры, затем работал в сфере правового сопровождения и управления государственным имуществом.

С 2010 года работал в Распорядительной дирекции Мингосимущества Свердловской области, где прошел путь от ведущего специалиста до исполняющего обязанности директора. С 2017 года по настоящее время господин Савин возглавляет Фонд имущества Свердловской области.

Полина Бабинцева

