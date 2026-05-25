Более 20 улиц Краснодара остались без света

Около 26 улиц Краснодара временно обесточены из-за отключения трансформаторных подстанций. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключение произошло в Прикубанском округе Краснодара. Без света остались улицы: Архангельская, Верная, Гуденко, Пригородная, Сенная, Средняя, Троицкая, Брестская, Берлизова, Губкина, Ткачева, Холмогорская, проезд 1-6 Архангельский, проезд 1-3 Звенигородский, Яблоновская, Беломорская, Югорская, Вечная, Новочеркасская, Посадская, Архангельская, Милицейская, Перекрестная, Административная, Народная и Берлизова.

Причиной отключения электроэнергии стала сработавшая защита линии 6-10 кВ, отключилась ПС «К-110», отключены 18 трансформаторных подстанций. Сейчас на месте работает аварийная бригада, приблизительное время восстановления на данный момент не уточняется.

Алина Зорина