Tether выпустит привязанный к грузинской нацвалюте стейблкойн GELt

С согласия Национального (центрального) Банка Грузии (НБГ) одна из крупнейших международных криптовалютных компаний Tether, специализирующаяся на выпуске стейблкойнов, выпустит привязанный к грузинской национальной валюте стейблкойн GELt. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.

По словам грузинского премьера, сотрудничество с Tether представляет собой «новый, очень важный и интересный шаг на пути экономического развития Грузии», а выпуск GELt — «важнейшее послание для инвесторов всего мира, доверие которых к Грузии неуклонно повышается».

Как пояснил в эксклюзивном интервью “Ъ” бывший президент НБГ Роман Гоциридзе, лари станет пятой валютой после доллара, евро, песо и юаня, к которой привязан стейблкойн. «Грузинская валюта исторически довольно стабильна»,— отметил господин Гоциридзе, указав на то, что когда НБГ выпустил лари в 1995 году, курс GEL к доллару составлял 1,3 лари за доллар, а сейчас — 2,7 лари.

Грузинский регулятор выдал Tether разрешение на выпуск GELt еще в марте. Тогда же было утверждено положение, которое регулирует первичное размещение и обращение стейблкойнов («О первичном размещении стабильного виртуального актива поставщиком услуг виртуальных активов»).

Для эмитентов стейблкойнов установлен минимальный нормативный капитал в размере 500 тыс. лари ($182 тыс.). Компания-эмитент обязана публиковать итоги ежеквартальных проверок независимых аудиторов.

Tether — одна из крупнейших криптовалютных компаний, по объему торгов занимающая 70% рынка стейблкойнов. Компания является эмитентом стейблкойна USDT, привязанного к доллару США.

Стейблкойны (англ. stable — «стабильный», «устойчивый») — это разновидность криптовалют, курс которых может быть привязан к фиатным валютам (например, доллару или евро) или физическому активу (золоту, нефти). Благодаря этому их удобно использовать при расчетах. Предполагается, что такая валюта меньше подвержена волатильности. Стейблкойны можно использовать в различных финансовых сервисах, основанных на блокчейне, а также для оплаты товаров и услуг.

Георгий Двали, Тбилиси