Путин созвонился с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа поговорили по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стороны подтвердили взаимные планы по дальнейшему укреплению сотрудничества России и Бахрейна в торговле и экономике, инвестициях, культуре и гуманитарной области. Во время разговора Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа согласились, что ситуацию вокруг Ирана необходимо урегулировать при учете интересов всех государств Ближнего Востока.

В последний раз господин Путин созванивался с Хамадом бен Исой Аль Халифой 2 марта. Тогда стороны обсуждали эскалацию конфликта США, Израиля и Ирана. Российский президент говорил о готовности страны сделать все возможное для стабилизации обстановки в регионе.

