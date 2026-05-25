Фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга заработает 1 июня

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга начнет работу 1 июня, сообщили в мэрии. Он будет работать ежедневно с 12:00 до 23:00, за исключением понедельника — в этот день будет проводиться техническое обслуживание. Увидеть световое шоу над водной гладью жители и гости города смогут с 19:00 до 23:00.

В настоящее время конструкцию уже спустили на воду, специалисты муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) проводят пусконаладочные работы.

Летом в Екатеринбурге заработают еще восемь городских фонтанов. Среди них — фонтан «Шар» на набережной у Театра драмы, фонтан у памятника Александра Попова, «Каменный цветок» на площади Труда, фонтан в сквере за Театром оперы и балета, на улице Вайнера, на бульваре Архитектора Малахова, в Дендропарке, а также у «УГМК-Арены». Они будут работать ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме понедельника.

Полина Бабинцева