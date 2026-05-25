В прошлом году через систему ОМС в Кировскую область поступило 2 млрд руб., тогда как объем оказанной помощи жителям региона за его пределами составил около 500 млн руб., сообщил губернатор региона Александр Соколов в интервью «Ъ Волга-Урал».

Медтуризм принес Кировской области почти 2 млрд рублей по ОМС в 2025 году

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Медтуризм принес Кировской области почти 2 млрд рублей по ОМС в 2025 году

По его словам, медицинский туризм рассматривается как инструмент привлечения дополнительных средств в систему здравоохранения региона.

«У нас много сильных медицинских профилей. Например, травматология. В Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии — уникальные специалисты, хорошее оборудование. <…> По количеству проводимых операций в сутки, наши ведущие учреждения превышают среднероссийский показатель. У нас большое количество современных операционных, которые интенсивно работают практически в круглосуточном режиме», — отметил Александр Соколов.

Анна Кайдалова