Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Виталий Хоценко и Владимир Путин на встрече в Кремле

Господа Путин и Хоценко обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты. Кроме того, были затронуты меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, речь шла о региональной кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».

Президент также поинтересовался у главы региона, действительно ли в Омской области столько солнечных дней, сколько в Сочи. «Это не легенда» — отреагировал Виталий Хоценко. По его словам, Омск входит в пятерку российских городов по количеству солнечных дней в году — от 290 до 310 дней в регионе солнечно.