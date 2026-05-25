ММК представил цифровые решения для экологического контроля

Магнитогорский металлургический комбинат активно внедряет цифровые системы мониторинга, анализа и управления природоохранными показателями для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. Опыт компании в сфере автоматизации экологического контроля представил главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров на V Открытом форуме по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшем в Челябинске.

Центральным элементом создаваемой на комбинате цифровой среды стала круглосуточная экологическая диспетчерская, запущенная в 2023 году. В ней аккумулируются данные о параметрах технологических процессов, информация с автоматизированных систем контроля и результаты мониторинга воздуха. В диспетчерскую, в частности, поступают данные с установленных в цехах видеокамер: технология машинного зрения самостоятельно распознает неорганизованные выбросы кислородно-конвертерного, электросталеплавильного, доменного и коксового производств.

Зафиксированные системой отклонения направляются ответственным сотрудникам подразделений для оперативного анализа причин и принятия мер. Такой подход уже позволил ММК достичь значительного уменьшения неорганизованных выбросов и снизить время реагирования на сбои технологического и природоохранного оборудования.

Важным элементом экологического контроля выступают автоматизированные измерительные системы выбросов.

«ММК первым среди российских металлургических компаний в 2025 году ввел в эксплуатацию и верифицировал передачу данных с 35 автоматизированных систем, которые в онлайн-режиме направляются в Росприроднадзор. Данные системы обеспечивают требуемый по закону охват выбросов загрязняющих веществ на уровне 70%. В этом году мы планируем оснастить системами контроля еще шесть источников», — рассказал Игорь Бурмистров.

Для оперативной оценки влияния различных источников загрязнения данные интегрированы в математическую модель расчета рассеивания выбросов. В 2025 году ММК совместно с Южно-Уральским государственным университетом продолжил работу по развитию этого цифрового инструмента с учётом выбросов от автотранспорта при различной загруженности дорог. Программа представляет собой работающую в режиме реального времени систему отслеживания транспортных потоков с камерами на 26 перекрестках. Мониторинг охвачено около 55% ключевых улиц Магнитогорска. По итогам проекта будет создана динамическая модель, учитывающая весь объем выбросов автотранспортных средств и их фактический вклад в загрязнение городской среды. В настоящее время специалисты ММК оценивают его в 45%. В часы пик концентрация загрязняющих веществ от машин увеличивается еще на 30%, а в периоды неблагоприятных метеорологических условий — до 50%.

