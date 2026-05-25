Гостиничный фонд Петербурга вырос почти на 1,4 тысячи номеров к ПМЭФ-2026

Объем качественного гостиничного фонда Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2026 достиг 25,3 тысячи номеров. За год показатель увеличился почти на 1,4 тысячи единиц, сообщили в консалтинговой компании NF Group.

Гостиничный рынок Петербурга к ПМЭФ пополнили 1,4 тысячи номеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основной прирост обеспечил сегмент классических гостиниц — на него пришлось около 80% нового предложения. За рассматриваемый период в городе открылись два новых гостиничных объекта.

Кроме того, на рынке апарт-отелей начали работу пять новых комплексов. Четыре из них находятся под управлением российских сетевых операторов.

По данным на май 2026 года, в Санкт-Петербурге функционируют 186 качественных средств размещения с общим номерным фондом 25,3 тысячи номеров.

Большую часть рынка занимают классические гостиницы — на них приходится около 16 тысяч номеров, что составляет 63% всего качественного номерного фонда города.

В структуре классических гостиниц преобладают объекты категории «четыре звезды» — их доля достигает 64%. На пятизвездочные гостиницы приходится 21% рынка, на трехзвездочные — 15%.

Матвей Николаев