Суд арестовал артиста Мариинского театра из-за выстрела в ребенка за игру на саксофоне

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айтжана Смагулова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. По версии следствия, 23 мая 2026 года мужчина выстрелил из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне под окнами дома на улице Декабристов. Ребенок госпитализирован с рваной раной щеки и пулей в области подбородка, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мальчику причинены моральный вред, физическая боль и телесные повреждения

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Мальчику причинены моральный вред, физическая боль и телесные повреждения

Следствие установило, что 23 мая Смагулов, выстрелили в мальчика из пневматического пистолета из окна квартиры на третьем этаже дома 36/1 по улице Декабристов. Артист Мариинского театра заявил, что выстрелил в 11-летнего ребенка из-за шума с улицы.

У мальчика зафиксировали рваную рану левой щеки. Ребенок госпитализирован. Смагулов задержан 23 мая, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Конторщиков Кирилл