Свердловчане пожаловались на сложности в работе мобильного интернета

В работе мобильного интернета в Свердловской области наблюдаются сложности, рассказали «Ъ-Урал» жители городов. Проблемы с доступом наблюдаются в Ирбите, Сысерти, Арамиле, Ревде, Первоуральске и других городах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Трудности возникли после начала объявлений беспилотной опасности: около двух недель назад. Среди операторов, по словам жителей, где есть проблемы с мобильным интернетом: Т2, «Мегафон», МТС, «Мотив». Как рассказали «Ъ-Урал» жители городов, из-за трудностей с интернетом, могут не работать приложения из «белых списков», в том числе банковские.

«Сейчас могут наблюдаться сложности в работе мобильного интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам. Понимаем, как важно всегда оставаться на связи и рекомендуем в этот период пользоваться Wi-Fi», — рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Мегафона».

Схоже прокомментировали ситуацию в пресс-службе Т2: «Сеть Т2 в Свердловской области работает в штатном режиме. Возможные в регионе ограничения происходят по независящим от нас обстоятельствам и связаны с мерами безопасности. Оператор не может повлиять на снятие ограничений и их сроки», — рассказали в компании.

Артем Путилов