«К несчастью для Трампа, он оказался своим злейшим врагом»

24 мая в США появилась информация о скором заключении мирного соглашения с Ираном и даже условия этого соглашения. Это вызвало немедленную реакцию воинственно настроенных республиканцев, едва ли не обвинивших Дональда Трампа в предательстве. Правые комментаторы начали учить президента тому, какой мир нужно заключить с Тегераном, остальные рассуждают о том, что, увязнув в войне в Персидском заливе, президент США оказался в безвыходной ситуации, а винить в этом ему стоит только себя.

Фото: Kylie Cooper / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Спасет ли Трамп иранский режим? 24 мая Трамп ответил критикам соглашения, заявив: «Я не заключаю плохих сделок». Но вполне уместно задаться вопросом, не испытывает ли он растущее давление внутри страны из-за роста цен на бензин и доходности облигаций по мере приближения промежуточных выборов? Это, без сомнения, объясняет его желание открыть пролив (Ормузский пролив.— “Ъ”) даже на иранских условиях. А мы бы добавили, что плохая сделка сделает его политическое положение хуже, даже если цены на бензин упадут. Даже частичная победа Ирана нанесет ущерб репутации Америки и самого Трампа. Иранский режим вступил в эту войну, сталкиваясь с политическим и экономическим кризисами. Война их усугубила. Экономическое вызволение такого режима сейчас стало бы настоящим предательством. В большей степени даже американского народа, чем иранского.

Christian Science Monitor (Бостон, США) Республиканские «ястребы» по иранскому вопросу разгромили зарождающуюся сделку Трампа по прекращению конфликта Новое предложение Трампа по прекращению конфликта с Ираном подверглось жесточайшей критике со стороны нескольких его соратников по Республиканской партии, выступающих за более жесткую линию в отношении правительства в Тегеране и боящихся упустить шанс разделаться с давним противником на Ближнем Востоке. Соглашение, о котором республиканский президент сказал, что оно «в основном согласовано», заставило законодателей, бывших министров и аналитиков-консерваторов задаться вопросом, не… окажется ли вся военная операция «напрасной».

The Seattle Times (Сиэтл, США) Трамп оставил себе только плохие варианты по Ирану Спустя почти три месяца после того, как США и Израиль начали полномасштабные обстрелы Ирана и шесть недель после вступления в силу перемирия… президент Трамп оказался на перепутье. Вернется ли он к войне? Сохранит ли перемирие и блокаду иранских портов в надежде на заключение сделки на американских условиях? Или откажется от своей максималистской позиции на переговорах?.. К несчастью для Трампа, он оказался своим злейшим врагом в этом вопросе. Иранские запасы обогащенного урана и фактический контроль Тегерана над Ормузским проливом — две главные козырные карты режима — являются побочными продуктами политических решений самого Трампа… В силу своих собственных действий Трамп сейчас остался с теми политическими вариантами, которые варьируются от просто плохого к ужасному.

The New York Post (Нью-Йорк, США) Не торопитесь заключать плохое мирное соглашение с Ираном. Сначала они должны отказаться от ядерного оружия Положить конец апокалиптическим ядерным амбициям Ирана — задача, которую нельзя оставить недоделанной. Этим объясняется паника, с которой были встречены сообщения о первоначальном мирном соглашении президента Трампа с Ираном… В просочившемся тексте соглашения было слишком много «будет уточнено позже», «доверьтесь нам» и «в принципе». Первые сообщения говорили о том, что Ирану бросают спасательный круг, не требуя почти ничего взамен… В ближайшие несколько дней особенно важно, чтобы Иран согласился с тем, как, где и когда будет утилизирован его обогащенный уран, прежде чем будет снята блокада. И уран должен оказаться в надежных руках прежде, чем будут разморожены какие-то активы. И никаких «в принципе». Мы хотим соглашения, которое предусматривает проверки. Никаких «поверьте нам».

Washington Examiner (Вашингтон, США) Соглашение Трампа с Ираном — это не победа, если режим уцелеет Любое соглашение, при котором нынешние иранские правители остаются у власти, ядерная инфраструктура в основном сохраняется, а способность Ирана угрожать мореходству в Ормузском проливе остается неизменной, победой не является. Оно лишь передышка перед следующим столкновением… Соглашение, восстанавливающее движение в проливе, но оставляющее Ирану реальную возможность возобновить создание ядерного оружия, будет стратегической уступкой, а не стратегической победой. Настоящий успех требует окончательного восстановления постоянной свободы судоходства через Ормузский пролив и поддающейся проверке ликвидации иранской ядерной инфраструктуры, а также запасов обогащенного урана. Однако эти цели решают лишь часть проблемы… Трамп заслуживает признания за усилия по поиску решения, которое исключает расширение войны. Но успешность этих усилий не следует оценивать по одному факту проведения церемонии подписания соглашения, заключению перемирия или дипломатическому заявлению.

Подготовил Николай Зубов