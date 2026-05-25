«Алгоритмы считывают вибрации челюсти владельца»

Технология шумоподавления в наушниках — это уже не экзотика, а база для актуальных моделей наушников. В городских сценариях тем более. Глушить мир снаружи научились многие вендоры, а вот сделать при этом еще и голос пользователя разборчивым — уже серьезный вызов для многих. За решение именно этой задачи бренд Anker soundcore попал в Книгу рекордов Гиннесса. Модель его свежих наушников Liberty 5 Pro официально зафиксировали как TWSмодель с наивысшим показателем качества передачи речи.

Новинка готовится к продаже в России. 26 марта розница объявит цену. Мне удалось протестировать наушники заранее. Могу сразу подтвердить, что и меня, и собеседников было отлично слышно, и окружающие шумы устройство отсекает здорово. Но в паре случаев я наблюдал короткий обрыв связи со смартфоном. Именно в центре Москвы. В других локациях Liberty 5 Pro как гарнитура и как гаджет для прослушивания музыки справились безукоризненно.

Единственное, что я хотел бы изменить, — габариты фасолеобразных затычек. Понимаю, что это следствие встроенных решений, но все равно тревожился, что наушники могут выпасть. Хотя этого ни разу не случилось. Для точной посадки в комплекте есть несколько размеров амбушюр и силиконовых уплотнителей. Как же Anker удалось добиться высоких показателей четкости голоса и шумоподавления? В аппаратной основе Liberty 5 Pro сразу 8 микрофонов и пара датчиков костной проводимости. Данные с них обрабатывают алгоритмы фирменной технологии Thus: считывают вибрации челюсти владельца напрямую и отделяют голос от фонового шума в реальном времени, причем без облака, без задержки, прямо на чипе. Локальное расположение также дает короткое время отклика на голосовые команды — примерно 0,91 с. У конкурентов этот показатель почти в три раза больше, заверил вендор.

В арсенале кроме адаптивного шумоподавления, поддержка кодека LDAC, технология Dolby Atmos, трекинг положения головы, персональные настройки под владельца HearID. Есть двадцать встроенных голосовых команд, но пока без поддержки русского. Те, кто застал времена пейджеров, найдет что-то знакомое в кейсе Liberty 5 Pro. У него есть небольшой TFTдисплей для управления режимами, просмотра уровня заряда, запуска дистанционного фото и поиска подключенного смартфона. Одного заряда наушников хватает минимум на шесть часов.

Александр Леви