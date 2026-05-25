Улицу около курганского кардиодиспансера сузили для замены труб

В Кургане специалисты начали подготовку к замене изношенного водопровода на улице Куйбышева рядом с областным кардиологическим диспансером. Для этого участок дороги сузили на одну полосу, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Подрядчик обновит отрезок сети длиной 50 м, на котором находятся две трубы. Работы проведут на улице Куйбышева от Комсомольской до Володарского по методу горизонтально-направленного бурения. Он позволяет сократить сроки работ и затраты на благоустройство. Участок улицы сузили 25 мая для завоза материала и техники.

Виталина Ярховска