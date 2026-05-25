Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При выборе квартиры в новостройке покупатели все чаще обращают внимание на уровень приватности, который зависит от количества соседей на этаже. А этот показатель, по данным специалистов компании «Метриум», варьируется более чем в два раза в зависимости от класса жилья. Больше всего соседей на одном этаже будет у покупателей жилья массового сегмента. В этом же сегменте больше всего распространены планировочные решения, при которых на этаже располагается от 11 до 13 квартир — такая конфигурация встречается в 44% реализующихся корпусов. Но есть на рынке и примеры высокой плотности проживания — до 17 квартир на этаже.

В бизнес-классе девелоперы в среднем размещают девять квартир на этаже. В этом сегменте преобладают корпуса, где на одном этаже находится от восьми до 10 квартир — их доля составляет 49%. Еще в четверти новостроек на площадке располагается от шести до восьми квартир. Но и в бизнес-классе существует предложение с более высокой плотностью проживания. В 4% корпусов на этаже находится от 14 до 16 квартир, и еще в 1% — до 22 квартир.

В премиальном сегменте наблюдается смещение в сторону большей приватности, отмечают брокеры. В среднем застройщики этого сегмента предусматривают около семи квартир на этаже. Это самый распространенный вариант, у него треть сегмента. А максимум соседей, до 16 квартир на этаже, встречается в 3% проектов. В высокобюджетном сегменте акцент на приватности и комфорте выражен наиболее ярко. В 56% зданий на одном этаже располагается до четырех квартир.

Светлана Бардина