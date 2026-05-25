Что охраняем, то и имеем — эту истину отлил в бронзе Михаил Жванецкий. Но в жизнь она вошла столетиями раньше. Пастухи на Кавказе охраняли овец, отары надо было подкармливать солью, чтобы животные были здоровее, лучше кушали и быстрее набирали вес. Соль была продуктом дорогим, и чтобы пастухи на нее не покушались, хозяева овечьих стад круто замешивали ее с красным жгучим перцем. Пастухи попробовали — понравилось. И вскоре они уже вовсю экспериментировали с приправами, чтобы однажды создать венец кавказской кухни — аджику.

Соль и жгучий перец и сегодня остаются ее главными ингредиентами. К ним добавляют хмели-сунели, чеснок и кориандр, перетирая все в пасту, включенную, между прочим, в список нематериального культурного наследия Грузии. В древности на Кавказе девушке, которая не умела как следует растереть аджику, грозила участь старой девы. Сегодня блендер хранит девичье счастье, за что, конечно, стоит поднять бокал саперави под шашлычок, с аджикой, разумеется.

Павел Шинский