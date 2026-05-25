«Представители разных профессий намеренно делают ударения неправильно»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

День филолога отмечается 25 мая, начиная с 1989 года. Придумали его студенты и преподаватели МГУ. Филология, понятно, слово греческое и буквально означает «любовь к слову». И объединяет большое количество дисциплин, так или иначе имеющих непосредственное отношение к тем, кто связан с языковой культурой и текстами. Совсем скоро вы поймете, к чему это меня сюда занесло.

К филологам относятся акцентологи, которые изучают природу и функции ударения в словах. И орфоэписты, изучающие нормы литературного произношения. Орфоэпия — буквально и вновь с греческого — это «правильная речь». Именно такая речь не только приветствуется, но и обязательна на серьезных радиостанциях, тем более на “Ъ FM”. Поэтому ударения проверяются постоянно. Есть соответствующие словари и проверенные сайты. Один из самых надежных источников — словари Михаила Штудинера, один из которых даже специально ориентирован на теле-радио-работников, а верные варианты для эфира даже выделены цветом.

Некоторые филологи считают, что изменения в ударениях абсолютно нормальный процесс. И что нет единственно верного литературного, словарного варианта. А есть равноправные формы языка. Но из-за того, что ими пользуются пока слишком мало людей, они не вошли в норму. А вот исправлять их не стоит. Я с этим не соглашусь. Сложности возникают довольно часто. И не только у нас, практиков-радийщиков, но и у теоретиков-составителей словарей. Они до сих пор не могут сойтись в едином мнении по поводу одного часто употребляемого, особенно в моих программах, слова. Предпочтительно говорить продал. Но допустимо и продал. И совершенно точно: «картина продана», уж это я точно знаю. Споры ведут представители разных профессий и намеренно делают ударения неправильно. У психологов — рефлексия, у музыкантов — полифония, у моряков — компас.

На эту тему можно говорить очень долго. Уверен, что я еще к этому вернусь. Упомяну напоследок, что при малейших сомнениях записываю оба варианта ударения. А там уже уверенный и строгий звукорежиссер “Ъ FM” Аслан Чернов, благодаря которому мои программы так красиво звучат, поищет, посмотрит и оставит только верный вариант.

Дмитрий Буткевич