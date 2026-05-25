«Человек не сможет совершить прыжок такой длины»

О возможностях человеческого организма ученые спорят уже много лет. Масло в огонь в начале ХХ века подлила опубликованная информация из древних источников. Например, в византийском словаре «Суда» сообщается, что античные атлеты на древних Олимпийских играх ставили невероятные рекорды. Некий Фаил из Кратона в 500 году до нашей эры вроде как прыгнул в длину на 55 дельфийских стоп — это чуть больше 16 м. Хотя нынешний мировой рекорд — 8,95 м.

После долгих исследований ученые дали несколько вполне удобоваримых объяснений. Вроде как древний атлет совершил не один, а несколько прыжков, по аналогии с современным тройным. Были варианты объяснений, что запись о рекорде — шутка, или что при измерении использовались стопы ребенка, чтобы поразить будущие поколения. Ученые пришли к выводу, что человек ни при каких обстоятельствах не сможет совершить прыжок такой длины. И даже нашли результаты некоторых великих античных атлетов, которые вполне сопоставимы с современными. Например, прыжок некоего Хиониса, который в 656 году до нашей эры улетел на 7,05 м. Но, несмотря на понятные объяснения, история неизвестного Фаила, который смог прыгнуть на 16 м, так и осталась тайной, которую, похоже, теперь уже разгадать не сможет никто.

Владимир Осипов