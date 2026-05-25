«Для биотехнологий медузы могут оказаться ценным сырьем»

Ученые все чаще рассматривают медуз как не совсем обычный, но перспективный источник коллагена. Особенно, когда речь идет о тех существах, что случайно попадают в рыболовные сети. Для рыбаков они создают проблемы и приводят к дополнительным расходам, но для биотехнологий могут оказаться ценным сырьем. Несколько обзоров и исследований показывают, что коллаген медуз по структуре и качеству близок к традиционному. А иногда даже вызывает меньший иммунный ответ по сравнению с коллагеном наземных животных.

Особенно активно над этим работают в Европе. Недавно исследователи из испанского проекта Colmed показали, что это вещество можно эффективно извлекать даже из медуз, случайно пойманных рыбаками в Средиземном море. Исследователи проверили, ухудшает ли качество то, что медузы долго находились в сетях, и пришли к выводу, что на свойства коллагена это никак не влияет. Коллаген — один из главных белков организма. Это своего рода биологическая арматура, которая держит ткани вместе. Сейчас коллаген, полученный из медуз, рассматривают сразу для нескольких направлений: косметики, пищевых добавок, 3D-биопечати и регенеративной медицины. А на прошлой неделе и российские ученые сообщили, что им удалось получить нативный коллаген из медуз в Азовском и Черном морях.

