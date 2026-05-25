В хостеле на востоке Москвы потушили пожар

Возникший в хостеле на востоке Москвы пожар удалось полностью потушить, сообщили ТАСС в оперативных службах. Огонь охватил площадь 450 кв. м., возгоранию присваивали повышенный ранг сложности.

Пожар произошел в здании на Монтажной улице. Очаг возгорания находился на втором этаже, после чего огонь перекинулся на этаж выше и кровлю. Кровля обрушилась на площади 50 кв. м. При пожаре пострадал один человек, его госпитализировали. Из здания эвакуировали 600 человек. К тушению привлекали пожарный вертолет. Причины ЧП пока неизвестны.