В Удмуртии появятся подразделения БАРС

Региональные подразделения Боевого армейского резерва страны (БАРС) появятся в Удмуртии, написал глава республики Александр Бречалов в Max. Они усилят имеющиеся возможности подавления БПЛА.

«Наши предприятия оснащены необходимым оборудованием, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы <...> В Удмуртии размещены средства ПВО. Но наша задача — не бить по хвостам, а предвосхищать возможную угрозу. Поэтому, я принял решение создать региональные подразделения БАРС»,— объяснил господин Бречалов.

Войти в резерв смогут ветераны СВО, отставные военные, а также жители, имеющие опыт службы в армии, после заключения контракта с Министерством обороны России и обучения.

Он напомнил, что с начала апреля Минобороны 18 раз объявляло беспилотную и ракетную опасности в Удмуртии. Шесть раз вводился сигнал «Опасное небо». В республике действуют антитеррористическая комиссия и оперштаб.