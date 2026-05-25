«Плакали все — и победители, и побежденные»

«Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале, который проходил в «Лужниках», красно-белые обыграли «Краснодар». Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были игроки московской команды. Этот Кубок страны стал для «Спартака» 15-м в истории. 10 трофеев команда взяла во времена СССР, и пять — в современной России.

Кубок России называют вторым по значимости футбольным турниром страны. Но в этот раз в «Лужниках» собралось почти 73 тыс. человек — для Кубка это абсолютный рекорд. Вообще, такой антураж мог украсить и любой европейский финал. Да и что касается игры, все было очень зрелищно. В центре поля мяч почти не задерживался. Но все же в первом тайме «Спартак» играл так, будто этот матч для игроков команды последний. Поэтому гол Пабло Солари на 36-й минуте казался закономерным.

Но после перерыва болельщики увидели совсем другой «Краснодар». Опасные моменты у спартаковских ворот стали возникать регулярно, а гол, который забили южане, сравняв счет, был настолько хорош, что комментатор Дмитрий Шнякин долго рассыпался в комплементах исполнителям. Но несмотря на этот красивый мяч, проблемы у «Краснодара» были. Например, лучший бомбардир команды колумбиец Джон Кордоба просто потерялся и был заменен, как потом выяснилось, из-за травмы.

Ну а когда пошло компенсированное время, и стало понятно, что все будет решаться в серии пенальти, главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сделал ход, который помог его команде пройти в Кубке «Зенит». Он заменил основного вратаря Александра Максименко на опытного Илью Помазуна — специалиста по 11-метровым. Кстати, при жеребьевке красно-белым повезло: они смогли выбрать ворота, за которыми команду поддерживали родные болельщики. Начало серии получилось эмоциональным. Илья Помазун отразил пенальти после удара Эдуарда Сперцяна, но арбитр принял решение перебить, так как вратарь сошел с точки до удара.

Потом игроки били безупречно, но при счете 3:3 к точке подошел краснодарец Хуан Босельи — человек, который не забил в матче РПЛ с «Динамо» и практически лишил «быков» чемпионства. И в этот раз уругвайский нападающий ошибся. Эта ошибка стала для «Краснодара» роковой. Следующий удар Кевина Ленини спартаковский голкипер также отразил, подарив красно-белым 15-й Кубок страны в истории.

Потом были слезы. Плакали все — и победители, и побежденные. На игроков «Краснодара» было больно смотреть. Еще бы — провести блестящий сезон и остаться без титулов. Но такое в футболе тоже бывает. «Спартак» же, казалось, провальный сезон завершает с трофеем. Празднование в «Лужниках» продолжалось долго. Болельщики не расходились. Дошло до того, что Пабло Солари, поднимая кубок над головой, уронил крышку и разбил хрустальную чашу. Правда, этот инцидент не расстроил ни игроков, ни болельщиков. Празднование продолжилось. Разные части разбитого кубка игроки «Спартака» еще какое-то время передавали друг другу как напоминание футбольным чиновникам, что подобные трофеи все-таки должны быть чуть прочнее.

Владимир Осипов