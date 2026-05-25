В Кургане завели дело после выезда мальчика с картинга на дорогу

СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело после травмирования мальчика, который не справился с управлением на картинге и выехал на дорогу. Дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, 24 мая восьмилетний мальчик катался на картинге в одном из клубов регионального центра. Во время езды он не справился с управлением и вылетел с трассы на проезжую часть. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного мальчику вреда.

Виталина Ярховска