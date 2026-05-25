В Стамбуле прошли студенческие протесты против закрытия Университета Билги
Студенты в Стамбуле в течение трех дней протестовали против решения турецких властей закрыть частный Университет Билги, сообщает Der Spiegel. Власти объявили об отзыве лицензии 22 мая, объяснив меру «неудовлетворительным качеством образования». Однако уже 24 мая правительство Турции вновь открыло университет.
Протесты студентов перед зданием Университета Билги в Стамбуле начались в день его закрытия. В них приняли участие несколько сотен учащихся, несколько десятков из них заняли здание университета. Как пишет портал Bianet, полиция задержала некоторых протестующих.
Университет Билги был открыт в 1996 году. Сейчас в нем обучаются около 22 тыс. студентов. Как пишет Reuters, в последние годы власти Турции вели против его руководства несколько расследований по обвинениям в коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.