В Стамбуле прошли студенческие протесты против закрытия Университета Билги

Студенты в Стамбуле в течение трех дней протестовали против решения турецких властей закрыть частный Университет Билги, сообщает Der Spiegel. Власти объявили об отзыве лицензии 22 мая, объяснив меру «неудовлетворительным качеством образования». Однако уже 24 мая правительство Турции вновь открыло университет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Демонстранты держат плакаты с надписью «Не подчиняйтесь» во время акции протеста перед Университетом Билги, 24 мая Фото: Ozan KOSE / AFP Акция протеста перед Университетом Билги Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP Следующая фотография 1 / 6 Демонстранты держат плакаты с надписью «Не подчиняйтесь» во время акции протеста перед Университетом Билги, 24 мая Фото: Ozan KOSE / AFP Акция протеста перед Университетом Билги Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP Фото: Ozan KOSE / AFP

Протесты студентов перед зданием Университета Билги в Стамбуле начались в день его закрытия. В них приняли участие несколько сотен учащихся, несколько десятков из них заняли здание университета. Как пишет портал Bianet, полиция задержала некоторых протестующих.

Университет Билги был открыт в 1996 году. Сейчас в нем обучаются около 22 тыс. студентов. Как пишет Reuters, в последние годы власти Турции вели против его руководства несколько расследований по обвинениям в коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Яна Рождественская