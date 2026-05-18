Два человека погибли и шестеро ранены при атаках ВСУ в Черноземье за выходные

За выходные 16–17 мая ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным местных властей, в результате два мирных жителя погибли и шестеро пострадали.

В Белгородской области за выходные из-за ударов ВСУ два человека погибли и трое были ранены. Разрушения установлены в 28 жилых помещениях и 26 транспортных средствах. Точное количество выпущенных по региону беспилотников в областном оперштабе не уточнили.

В Курской области пострадали три человека, никому из них госпитализация не потребовалась. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, 35-летний мужчина получил множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава в деревне Надеждовка Льговского района. Также поврежден погрузчик. У хутора Фонов Рыльского района пострадала 69-летняя женщина: у нее осколочные ранения правого бедра. В деревне Некрасово того же муниципалитета 66-летний мужчина попал под удар дрона, работая в саду.

Также в Рыльском районе повреждены два сарая, водонапорная башня, стекла в трех сельхозавтомобилях, остекление и фасад магазина, во Льгове — фасад недействующего ангара. В селе Верхняя Груня Кореневского района получил разрушения объект энергетики — было нарушено электроснабжение четырех населенных пунктов. За два дня по региону выпустили не менее 172 беспилотников, также зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 139 артиллерийских обстрелов.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, над регионом уничтожили не менее 15 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил о ликвидации над регионом девяти беспилотников. Последствий также не обнаружено.

За выходные с 9 по 11 мая в результате атак ВСУ на Черноземье ранения получили 22 человека.

Алина Морозова