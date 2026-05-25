Зарубежные СМИ: Что известно о мирной сделке между США и Ираном?

Нефть дешевеет на фоне новостей о мирной сделке Тегерана и Вашингтона. По данным СМИ, стороны готовы продлить перемирие на два месяца и почти согласовали меморандум по другим вопросам. Утром Brent дешевела на 6%, котировки падали до самого низкого уровня за последние две недели. Сейчас на Лондонской бирже ICE бумаги июльский фьючерс торгуется в районе $99 за баррель. По данным The New York Times, США и Иран договорились не перекрывать Ормузский пролив. Вашингтон в свою очередь разморозит иранские активы за рубежом, а Тегеран может вывезти или утилизировать свой высокообогащенный уран. Впрочем, власти Ирана не считают, что близки к подписанию каких-либо договоренностей с США. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Зарубежные СМИ отмечают, что мирная сделка может затянуться сразу по нескольким причинам. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

К началу недели рамочное соглашение с Ираном готово на 95%, сообщили Fox News чиновники из Белого дома. Хотя, по их словам, переговорщики все еще спорят по поводу формулировок меморандума. Они касаются контроля над Ормузским проливом и иранских запасов обогащенного урана, которые в администрации Трампа называют «ядерной пылью». В переговорах сейчас действует принцип «нет пыли — нет денег», отмечают собеседники телеканала. Другими словами, если Вашингтон не получит от Тегерана сырье, то США не будут смягчать санкции против Исламской республики. В Белом доме не собираются сдаваться и заключать плохую сделку, поэтому соглашение не будут подписывать ни сегодня, ни завтра, цитирует Fox News представителей администрации Трампа. Пока американский президент дает властям Ирана пять-семь дней, чтобы довести дело до конца.

Источники CNN тоже дают на согласование документа как минимум несколько дней. Все зависит от того, как быстро Тегеран отреагирует на некоторые запросы Вашингтона по формулировкам. После всех договоренностей стороны хотят подписать документ на очной церемонии, сообщает телеканал. После нее, возможно, пройдет новый раунд переговоров по следующему этапу сделки.

Одна из главных причин, почему переговоры затягиваются, — скрытность аятоллы Моджтабы Хаменеи, пишет CBS News со ссылкой на американскую разведку. По словам собеседников, удары Пентагона в начале конфликта заставили представителей режима прятаться в хорошо укрепленных бункерах. Они неделями не видят дневного света и общаются друг с другом только при крайней необходимости. А верховный лидер принимает самые осторожные меры из всех, укрываясь в неизвестном месте. Даже высокопоставленные чиновники не знают, где он находится, и не могут связаться с ним напрямую. По задумке, сообщения к нему передаются через запутанную сеть курьеров. И когда США направляют очередные детали мирной сделки, ответ от руководства Ирана занимает довольно много времени. Впрочем, верховный лидер уже согласился с основными положениями меморандума. И донес подчиненным указания, какие именно вопросы можно обсуждать на переговорах, а какие нет, подытоживает CBS.