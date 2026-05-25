Московский омбудсмен Потяева уйдет в отставку

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила в Мосгордуму письменное заявление об отставке. В Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий столичного омбудсмена.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Татьяна Потяева заявила «РИА Новости», что решила покинуть пост из-за перехода на новую работу. Она уточнила, что обсуждается несколько кандидатур ей на замену, но конкретные фамилии не назвала. «Иногда происходит такое, что ты меняешь свою работу. Я перехожу на новую, на другую работу»,— рассказала омбудсмен.

Татьяна Потяева была назначена уполномоченной по правам человека в Москве в 2014 году. Дважды переназначалась на эту должность — в 2019 и 2024 годах. В 2005–2009 годах была депутатом Мосгордумы четвертого созыва, зампредседателя комиссий по науке и образованию и по соцполитике и трудовым отношениям. В 2009–2014 годах занимала руководящие должности в московском Департаменте соцзащиты населения. В 2000–2011 годах была координатором проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».