Предпринимателя из Петербурга задержали за вывод 49 млн руб. за границу

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бизнесмена, обвиняемого в выводе денег за рубеж. Ему вменили совершение денежных операций по подложным документам. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Уголовное дело возбудили в марте этого года. По данным следствия, предприниматель с подельниками готовил подложные документы для вывода денег из России. Всего злоумышленники успели перевести 48,9 млн руб. в иностранной валюте. 21 мая бизнесмена задержали.

Никита Черненко