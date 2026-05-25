«Сан-Антонио» сравнял счет в полуфинальной серии play-off НБА против «Оклахомы»

«Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в четвертом матче полуфинального раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 103:82. Самым результативным игроком матча стал центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма. Он набрал 33 очка. В составе «Тандер» самым продуктивным баскетболистом стал защитник Шей Гилджес-Александер.

«Спёрс» сравняли счет в серии до четырех побед — 2:2. Противостояние продолжится в ночь на 27 мая. Игра пройдет на паркете «Оклахомы», которая является действующим чемпионом НБА.

Таисия Орлова