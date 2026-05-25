Главная тенденция на российском рынке — укрепление рубля. Сейчас юань торгуется в районе 10,55 руб., доллар — около 72 руб. Главный вопрос для экспертов — что будет дальше? Многое зависит от динамики цен на нефть и, конечно, от действий монетарных властей. Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Пока консенсус складывается в пользу рубля: российская валюта укрепляется, и многие ожидают продолжения этой тенденции. Однако есть факторы, которые могут сыграть против национальной валюты. Главный из них — операции Минфина в рамках бюджетного правила. Если в мае их объем составлял около 110 млрд руб., то в июне он может существенно вырасти из-за высоких нефтегазовых доходов. Несмотря на снижение цен, российская нефть все еще торгуется выше $90 за баррель, что значительно превышает уровень отсечения в $59. Кроме того, Минфин запускает облигации в юанях, чтобы частично абсорбировать избыток китайской валюты на рынке. Тем не менее расширение валютных операций может оказать давление на рубль. Сейчас курс юаня около 10,55 руб., но он может вырасти до 11 руб.

