Газпромбанк продал долю в сети медцентров «Эксперт»

Газпромбанк (ГПБ) вышел из капитала группы компаний «Эксперт», продав свой пакет мажоритарным акционерам сети. Параметры сделки стороны не раскрывают. Выход банка из проекта последовал за реструктуризацией бизнеса «Эксперта»: год назад группа продала свои многопрофильные клиники сети «Мать и дитя», решив сфокусироваться исключительно на лучевой диагностике.

О выходе Газпромбанка из капитала ГК «Эксперт» стороны объявили в совместном заявлении. ГПБ вошел в состав акционеров медицинской группы в 2020 году, став владельцем 5,77% компании. За шесть лет партнерства бизнес «Эксперта» значительно масштабировался: выручка компании выросла в три раза, группа открыла три госпиталя, пять многопрофильных клиник и 12 диагностических центров. Ключевым этапом партнерства стала подготовка и проведение крупнейшей сделки на рынке частной медицины в мае 2025 года, отмечается в заявлении. Тогда группа «Мать и дитя» (MD Medical Group) выкупила у ГК «Эксперт» ее клинический сегмент — 21 медицинское учреждение (18 многопрофильных клиник и 3 госпиталя в различных регионах РФ).

Однако после продажи клиник группа сохранила за собой активы в сфере диагностики, инжиниринга и высоких технологий. Сейчас под управлением «Эксперта» остаются:

43 диагностических центра «МРТ-Эксперт» в 35 городах России;

инжиниринговая компания «Техмед Эксперт»;

образовательный проект «Институт Эксперт»;

собственные аккредитованные IT-компании, специализирующиеся на разработке софта для врачей-рентгенологов.

Основатель и председатель правления «Эксперта» Елена Латышева отмечает, что новый этап развития бизнеса будет сфокусирован на создании единой цифровой экосистемы в области лучевой диагностики, расширении сервисов для профильных врачей и пациентов, а также на международной экспансии. Свои IT- и диагностические решения группа планирует выводить на рынки стран Азии и Ближнего Востока.

ГК «Эксперт» основана в 2007 году воронежскими врачами-рентгенологами Андреем Коробовым и Валерией Пасечной на средства соосновательниц липецкого агрохолдинга «Трио» Евгении Уваркиной и Елены Латышевой. Согласно СПАРК, по 50% ООО «ГК Эксперт» принадлежат Елене Латышевой и Людмиле Поташовой, доверительному управляющему ГК «Трио».

Виктория Колганова