Будущее туризма на ООПТ ученые и эксперты заповедной системы обсудили на всесезонном курорте «Роза Хутор»

Круглый стол «В поисках равновесия: политика и регулирование в сфере ООПТ» прошел на площадке курорта «Роза Хутор».

Фото: Владимир Клюшкин

В дискуссии приняли участие представители научного и экологического сообществ, профильных институтов власти, бизнес-сообщества. Организаторами выступили всесезонный курорт «Роза Хутор» в партнерстве с «ВНИИ Экология».

Участники обсудили, какие стратегические вызовы стоят перед государством в сфере развития ООПТ, какой должна быть роль науки в принятии управленческих решений в этой области и что мешает развитию туризма на заповедных территориях.

Владелец курорта «Роза Хутор» Интеррос стал инициатором дискуссии и ее участником. В контуре активов компании кроме курорта «Роза Хутор» находится другой крупный туристический проект — туристический кластер «Парк «Три вулкана» на Камчатке. Интеррос заинтересован в выработке прозрачных правил и создании универсальной экологической модели развития туристических объектов.

Программа круглого стола состояла из трех стратегических сессий. Участники первой сессии «Заповедная система России: состояние, приоритеты и перспективы развития» обсудили инструменты партнерства бизнеса и ООПТ, механизмы совершенствования законодательства в сфере ООПТ, перспективы развития образовательной и исследовательской инфраструктуры в российских заповедниках.

В начале дискуссии директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Юлия Кудряшова отметила, что развитие системы ООПТ требует долгосрочного планирования и новых подходов к управлению. По её мнению, сегодня перед отраслью стоят ключевые вопросы: как одновременно соблюсти интересы экономики и природы, каким образом обеспечить сбалансированное взаимодействие государства, общества и бизнеса.

«Очень надеюсь, что вы [участники дискуссии] найдете консенсус в решении данных вопросов. Мы в Министерстве ждем ваших решений и предложений для того, чтобы дальше развивать ООПТ.

Сегодня перед нами стоит задача обеспечить формирование единой государственной политики в области управления системой особо охраняемых природных территорий всех уровней и категорий с долгосрочным планированием развития и эффективного управления. В стадии доработки находятся поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях», готовится новая Стратегия развития ООПТ до 2036 года», — подчеркнула Юлия Кудряшова.

О необходимости включения научной составляющей в работу с ООПТ напомнила руководитель аппарата Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ Елена Панова. Она отметила, что именно наука способна определить допустимую нагрузку на природоохранные территории и меры по её снижению. По мнению Пановой, такой подход позволит найти баланс между интересами ООПТ и бизнеса и избежать экстренных мер по восстановлению экосистем.

В завершение выступления Елена Панова подчеркнула, что задачи науки не ограничиваются рекреационным мониторингом. По её словам, важным направлением также остается восстановление природных участков, которым должны заниматься научные сотрудники.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров отметил, что работа на территории Сочинского национального парка требует постоянного диалога с наукой и природоохранными структурами.

Например, сообщил Нестеров, специалисты анализируют рост числа визуальных контактов туристов с медведями. По словам главы курорта, количество таких случаев ежегодно увеличивается на 20–30%, а в прошлом году было зафиксировано около 180 встреч. На курорте считают, что одной из причин может быть сокращение кормовой базы животных из-за усыхания каштана. В этой связи курортом совместно с Сочинским национальным парком прорабатывается создание фруктарников на путях миграции зверя за пределами курортной инфраструктуры.

Также в ходе выступления Константин Нестеров предложил сформировать на базе «Роза Хутор» практику научного обустройства туристических маршрутов с учётом антропогенной нагрузки и задач восстановления экосистем. По его словам, на трёх высотах — 600, 1100 и 2300 метров — планируется апробировать разные подходы к организации троп и провести замеры их влияния на состояние природной среды. Предполагается, что результаты этой работы совместно с передовым опытом национальных и природных парков России могут лечь в основу нового стандарта обустройства экотроп на ООПТ в России.

Исполнительный директор Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Елена Гершелис отметила, что в «Сириусе» стремятся формировать на природных территориях полноценную образовательную среду, где школьники, студенты и магистранты постоянно вовлечены в полевые исследования и решение реальных экологических задач.

Гершелис подчеркнула, что университет рассматривает ООПТ как природную лабораторию под открытым небом, а научные исследования — как основу для практических решений в сфере экологии, туризма и сохранения природных территорий.

Вторая сессия «Научная основа заповедного дела: традиции и потенциал развития» была посвящена роли науки в развитии заповедного дела.

Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Мясков отметил, что современные нейросети и ГИС-системы открывают новые возможности для экологического мониторинга и управления ООПТ. По его словам, сегодня уже реализуются проекты по мониторингу состояния экосистем и биоразнообразия с использованием технологий Yandex Cloud и других цифровых платформ. При этом, подчеркнул Мясков, развитие таких систем должно сопровождаться не только техническим, но и научным контролем — за качество экологических и биологических данных должны отвечать профильные специалисты, а не исключительно сотрудники, ответственные за цифровую инфраструктуру.

В качестве примеров таких решений Мясков привёл проекты Yandex Cloud по экологическому мониторингу Байкала и Алтая, включая системы наблюдения за биоразнообразием и отдельный проект по мониторингу снежного барса. Он отметил, что подобные цифровые платформы позволяют автоматизировать сбор и верификацию данных, а также объединять информацию из различных ООПТ и государственных информационных систем в единую систему экологического мониторинга.

В дискуссии приняли участие представители Росзаповедцентра, Российской академии наук, МГУ, Южного научного центра РАН, директора заповедников «Хакасский», Кавказского и национального парка «Красноярские столбы», ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус».

Участники третьей сессии «Природный и познавательный туризм на ООПТ: возможности и ограничения» обсудили перспективы развития туризма на особо охраняемых природных территориях, законодательные ограничения, риски для экосистем и механизмы снижения антропогенной нагрузки. Модератором дискуссии выступила заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Эксперт в области устойчивого туризма АНО ДПО «Экологопросветительский центр «Заповедники» Александр Железняк рассказал о роли мастер-планирования ООПТ в развитии устойчивого туризма и рекреации. По его словам, для развития природных территорий необходимо разрабатывать стратегические документы для каждой конкретной ООПТ, которые в дальнейшем могут стать основой для формирования общих подходов и регулирования. Он также отметил проблему отсутствия системной статистики, в том числе данных о туристическом поведении, что осложняет разработку стратегий развития заповедных территорий.

В дискуссии приняли участие и.о. директора ФГБУ «Сочинский национальный парк» Оксана Захарова, директор ГБУ КК «Дирекция природных парков Краснодарского края» Алексей Каширин, директор природного парка «Вулканы Камчатки» Виктор Комаров и заместитель директора ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России Мария Куликова.

Свои позиции представили директор ФГБУ «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов и директор национального парка «Самарская Лука» Евгений Березкин.

По итогам трех сессий круглого стола участники подготовят резолюцию. Эксперты предлагают усилить взаимодействие природоохранного и делового сообществ.

Отдельное внимание эксперты планируют уделить созданию единой системы экологического мониторинга и базы данных о состоянии экосистем, а также системному включению вопросов охраны природы в образовательные программы. Участники круглого стола подчеркнули, что научное обоснование должно стать фундаментом развития заповедного дела и экологического туризма в России.

«Сочинский заповедный фонд сильно изменился после олимпиады, и сейчас все курорты, города Сочи, на которых мы находимся — это олимпийское наследие. В данный момент, когда у нас достаточно сложные внешнеполитические отношения с другими странами, многие люди имеют возможность только для внутреннего туризма. Вследствие этого система ООПТ испытывает серьезную нагрузку. Например, на «Роза Хутор» ежегодно приезжает 2 млн человек.

Наша задача — найти баланс. Приоритетом является развитие туристической инфраструктуры строго в рамках допустимой рекреационной нагрузки. Нам необходимо завершить паспортизацию всех туристических маршрутов, сделать их доступными и безопасными для граждан, не нанося ущерба уникальным ландшафтам», — подчеркнул директор ФГБУ «ВНИИ Экология», член Общественной палаты Российской Федерации Александр Закондырин.

