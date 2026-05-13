ЕС импортировал из России рекордный объем СПГ

В первом квартале 2026 года страны Евросоюза импортировали из России рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт СПГ вырос на 16%, следует из данных американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). В 2025 году страны ЕС закупили российский СПГ на €6,7 млрд, а обычный газ из России, поставляемый по трубопроводам,— на €5,9 млрд.

«Война на Ближнем Востоке сделала Европу еще более зависимой от двух крупнейших поставщиков СПГ — США и России. Энергетический кризис 2026 года показывает, что пока европейские страны решают полагаться на газ, они должны принимать связанные с этим геополитические риски»,— считает ведущий аналитик по энергетике IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич.

IEEFA также отмечает, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса зависимость ЕС от СПГ растет. По прогнозам института, в текущем году США выйдут на первое место по экспорту СПГ для ЕС, обогнав Норвегию. Ожидается, что к концу года на США будет приходиться две трети СПГ, импортируемого Евросоюзом, а к 2028 году — 80%.

