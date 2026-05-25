В Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Высокая пожарная опасность сохранится на территории Курганской области 26 мая. А 27–28 мая ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Жителям запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую растительность, а также разводить костры. При обнаружении пожара необходимо звонить по единым номерам 112 и 101. По данным областного гидрометцентра, в ближайшие три дня в Зауралье прогнозируется дневная температура от +23°C до +34°C. Местами ожидаются порывы ветра до 17 м в секунду.

Виталина Ярховска