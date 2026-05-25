«Газпром нефть» начала добычу на Чонской группе в Восточной Сибири

«Газпром нефть» приступила к добыче нефти на Чонской группе месторождений, которая находится на границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Комплекс включает более 150 инфраструктурных объектов, сообщила пресс-служба компании.

Как писал «Ъ», «Газпром нефть» объявила о начале развития Чонского кластера в марте 2024 года. Это крупнейшая неразрабатываемая до последнего времени группа месторождений в Восточной Сибири, в которую входят Игнялинское, Тымпучиканское и Вакунайское месторождения с извлекаемыми запасами нефти и конденсата около 290 млн т. Лицензионные участки расположены на площади 6,8 тыс. кв. км. Геологические запасы нефти на этой территории составляют 1,3 млрд т.

Предполагается, что после выхода комплекса на полную мощность в нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» будет ежегодно поставляться до 2 млн т нефти для экспорта в государства Азии.

