Полезная пыль

В последние годы в Северной Америке разработан совершенно новый способ сжигания угля. Уголь размалывается в особой конструкции мельницах в мельчайшую пыль, которая затем вдувается в топку котла струей воздуха и сгорает там во взвешенном состоянии, подобно газу.

Для того чтобы сгорание было быстрое и полное, уголь размалывают настолько мелко, что угольная пыль становится подобной жидкости. Если, например, ее насыпать кучкой в одном углу комнаты, то через некоторое время она растечется по всей комнате ровных слоем.

Сперва изготавливали угольную пыль в особых помещениях и транспортировали ее затем в котельную по трубам с помощью сжатого воздуха, но потом оказалось, что в этом нет необходимости. Теперь мельницу для размола ставят прямо перед котлом.

Вся установка является очень простой и дешевой. И, самое главное, переделка котлов на угольную пыль стала чрезвычайно легкой. Надо лишь убрать из топки колосники, несколько изменить ее очертания и поставить перед котлом мельницу. Стоимость последней в настоящее время — 15–20% от стоимости котла, так что всякий завод может приобрести такое устройство.

Экономия по сравнению с ручными топками может составить до 30–40%, и даже по сравнению с лучшими механическими топками — до 10–15% угля. К тому же сжигать можно даже самые дешевые сорта угля.

Конструкции мельницы очень просты и могут быть изготовлены любым заводом СССР.

В настоящее время Бельгия почти целиком перешла на угольную пыль, а Франция почти все новые станции строит с углепыльными топками и перестраивает на них старые установки. Надо надеяться, что новый способ сжигания угля, сулящий большие перспективы в смысле повышения экономии и расходования топлива, быстро привьется у нас и в ближайшие годы широко распространится на территории СССР.

О новом методе сжигания угля писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев