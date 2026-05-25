В Горловке при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

Господин Приходько уточнил, что удар пришелся по Калининградскому району Горловки. Он принес соболезнования родственникам погибших. По данным Минздрава ДНР, всего при атаке пострадали шесть человек, трое из них — сотрудники скорой помощи.

Накануне пять мирных жителей Донецкой народной республики пострадали при атаке ВСУ, сообщал глава региона Денис Пушилин.