В Петербурге оштрафовали магазин за продажу контрафактного горошка Bonduelle

Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение о привлечении петербургского ООО «Свет» к административной ответственности за продажу контрафактных консервов под брендом Bonduelle. Компании назначен штраф в размере 100 тыс. руб., изъятая продукция подлежит уничтожению.

Как следует из материалов дела, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в универсаме «Бриз» в Санкт-Петербурге 3137 банок консервированного горошка и кукурузы с нанесенным обозначением Bonduelle. Проверка показала, что продукция является контрафактной: правообладатель — французская компания Bonduelle и ее российский представитель ООО «Бондюэль-Кубань» — не давали согласия на использование товарных знаков. Кроме того, на продукции использована нечеткая полиграфия на этикетках продукции и другой шрифт, маркировка не соответствует оригинальной.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре 2025 года, а затем Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в январе 2026 года признали общество «Свет» виновным по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Судебные инстанции отклонили доводы продавца о том, что он не знал о нарушении, указав, что общество должно было проверить легальность происхождения продукции. Представленные магазином декларации о соответствии и договоры с поставщиками, по мнению суда, не подтверждают оригинальность изъятой партии.

Компания «Свет» обжаловала судебные акты в Суде по интеллектуальным правам, настаивая на отсутствии состава правонарушения и ненадлежащей оценке доказательств. Однако кассационная инстанция 28 апреля 2026 года признала доводы жалобы несостоятельными, а выводы нижестоящих судов — законными и обоснованными.

«Суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, давать иную оценку собранным доказательствам»,— отмечается в постановлении СИП.

Решение о штрафе и уничтожении контрафакта оставлено без изменений, кассационная жалоба — без удовлетворения.

Наталья Решетняк