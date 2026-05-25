«Вегас» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо» в матче полуфинала Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал волевую победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче полуфинального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

К 14-й минуте встречи гости повели — 3:0. Отличились Габриэль Ландескуг и Назем Кадри, также в меньшинстве шайбу забросил Джек Друри. Во втором периоде хозяева восстановили равенство благодаря голам Марка Стоуна, реализовавшего численное преимущество, Вильяма Карлссона и Кигана Колессара. В третьем игровом отрезке Томаш Гертл вывел «Вегас» вперед, а окончательный счет установил Бретт Хауден, поразивший пустые ворота.

Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашев результативными действиями не отметились. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин также не сумел набрать очки.

«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 3:0 и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Следующий матч противостояния состоится в ночь на 27 мая на домашней арене «Голден Найтс».

Таисия Орлова