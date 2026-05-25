Чем известен Виталий Шулика

25 мая заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика был назначен заместителем министра обороны. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Виталий Шулика родился 6 марта 1970 года в Краснодаре. Получил военное образование: в 1992 году окончил Краснодарское высшее военное училище имени С. М. Штеменко, где учился по специальности «командная тактическая специальной связи», а в 2000 году — Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова по направлению «военное и административное управление».

В 1990–2000-х годах служил в подразделениях специальной связи военно-морского флота. В 2009 году перешел в систему МВД, где сначала работал в главном информационно-аналитическом центре, возглавляя отдел технической защиты информации.

В 2012 году занимал пост заместителя начальника управления «П» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В октябре того же года был назначен начальником управления оперативно-разыскной информации МВД и руководил им до декабря 2017 года.

В декабре 2017 года стал заместителем министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В 2021 году ему было присвоено звание генерал-полковника полиции.

Награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, имеет ребенка.