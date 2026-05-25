Внедрение ИИ в образование: опыт МИДиС по обучению преподавателей и студентов
Преподаватели МИДиС учатся промт-инжинрингу и созданию агентов
Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС
Пока одни университеты ограничивают использование нейросетей, Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске интегрирует искусственный интеллект в образовательный процесс. Институт реализует стратегические проекты, способствующие развитию отрасли, и начал системное внедрение ИИ с обучения преподавательского состава.
Программа обучения преподавателей МИДиС работе с ИИ
Педагоги института проходят специализированную подготовку по интеграции нейросетей в учебный процесс. Программы охватывают все ключевые направления — от дизайна и маркетинга до ИТ и гуманитарных дисциплин.
Что осваивают преподаватели на курсе:
- Логику работы различных языковых моделей;
- Промпт-инжиниринг для академических задач;
- Создание собственных ИИ-агентов;
- Разработку мультиагентных систем под конкретные дисциплины.
Главная задача курса — обучить преподавателя профессиональному владению инструментом, чтобы затем он научил студентов использовать ИИ для решения сложных задач, а не для автоматической генерации дипломов.
Практико-ориентированный подход к обучению
Обучение педагогов ведут эксперты-практики из индустрии. В настоящее время курс преподает Максим Никитин — руководитель студии сложных ИТ-проектов «ИТ Соль» и основатель студии креативного контента. Он передает сотрудникам МИДиС опыт создания десятков цифровых решений с аудиторией в десятки тысяч пользователей по всей России.
Искусственный интеллект в студенческих программах
Параллельно с обучением педагогов, инструменты искусственного интеллекта уже встроены в образовательные программы студентов МИДиС.
Как студенты применяют ИИ:
- Дизайнеры работают с генеративной графикой, нейроанимацией и прототипированием.
- Маркетологи используют нейросети для анализа массивов данных и создания рекламных креативов.
- Программисты внедряют ИИ-ассистентов для написания кода и составления технической документации.
Подход МИДиС заключается не в запрете, а в интеграции технологий. Выпускники института выходят на рынок труда с реальными навыками управления новейшими инструментами и глубоким пониманием их возможностей в профессиональной среде.
ЧОУВО МИДиС
