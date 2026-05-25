Центр медицины здорового долголетия откроют на Среднем Урале

В Свердловской области планируют открыть Центр медицины здорового долголетия в 2026 году, сообщили в региональном минздраве. Соответствующее соглашение между областным минздравом и Российским научным центром хирургии имени академика Б.В. Петровского подписала замгубернатора, глава минздрава региона Татьяна Савинова.

Татьяна Савинова посетила научный центр в Москве — первый в России Центр медицины здорового долголетия действует на его базе. В Свердловской области он появится в рамках регионального проекта «За медицину здорового долголетия», старт которому был дан в 2025 году. По ее словам, такой центр нужен, чтобы уральцы жили не только дольше, но и здоровее.

«Для нас большая честь, что мы входим в число трех регионов, на базе которых пилотируется технология данного движения. Это большой межведомственный проект. В первом модельном центре здорового долголетия формируются все методические рекомендации, которые сегодня нам предложены для внедрения»,— пояснила министр.

При реализации проекта будут задействованы также министерства культуры и спорта, другие органы власти. Главная задача центра, по словам Татьяны Савиновой — работа не с пациентами, а со здоровыми людьми с предрисками развития заболеваний. Перед консультацией клиенты будут заполнять большое число опросников для их определения. Затем будут проводиться лабораторные обследования, которые позволят определить биологический возраст. Если выяснится, что этот возраст больше паспортного на пять лет, то будет сделано более глубокое обследование, то клиентам предложат индвидуальный подход к работе с предрисками: режим питания, двигательная деятельность, гигиена сна, мотивация к жизни, стресс-менеджмент и прочее.

Ирина Пичурина