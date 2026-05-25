Селлеры не увидели выплат

Смогут ли продавцы добиться от маркетплейсов компенсаций через суд

Продавцы маркетплейсов подготовили сотни досудебных претензий за невыплаченные еще за прошлый год деньги. “Ъ FM” поговорил с селлерами, которые все еще надеются на компенсации. 25 мая прошло 10 дней с окончания дедлайна ФАС к Wildberries и Ozon по поводу задержек выплат партнерам и другим нарушениям. На прошлой неделе ТАСС писал, что Федеральная антимонопольная служба получила от платформ ответы. Однако конкретные предложения публично озвучены не были. И своих денег многие селлеры так и не увидели. Чего теперь они хотят?

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше 6 млрд руб. — столько, по оценке одного из собеседников “Ъ FM”, Wildberries задерживает из обещанных компенсаций по комиссиям. Эта история тянется еще осени 2025 года, когда маркетплейсы резко повысили сборы с продавцов. После скандала Wildberries предложил программу кэшбэков: партнерам выставили планы продаж на ноябрь, декабрь и январь. Если продавцы их перевыполняли, маркетплейс обещал вернуть часть комиссии. Крайний срок выплат — 30 апреля 2026 года. Среди селлеров этот договор по фиксированной ставке назвали по-простому — «индивидуальные условия для бедных».

Доходы зависли на маркетплейсе

Сейчас предприниматели собираются в группы. С представителем одной из крупнейших— на 400 человек — связался “Ъ FM”. Участники уже отправили досудебные претензии и к концу мая планируют коллективный поход в суд, рассказал представитель группы:

«Если представить, что мы все-таки партнеры, а хотелось бы в это верить, то мы бы еще поняли, если бы Wildberries сказал: "У нас проблемы с деньгами". Но в день, когда должны были поступить выплаты, компания купила дизайн-студию в Москве, а спустя несколько дней — офис в центре города. То есть деньги у них есть, просто тратить их на продавцов они не хотят».

Одной из причин задержки называют «антифрод-проверку», о которой Wildberries объявил 5 мая. В комментарии “Ъ FM” ранее платформа проверку мошенничества назвала «ни новым, ни массовым явлением». Но случаи переносов выплат с таким объяснением не единичны, продолжает собеседник “Ъ FM”:

«Под эти деньги был заказан товар, но, когда он приехал, расплатиться оказалось нечем. С этим столкнулись многие продавцы. Пришлось влезать в долги. Мы выполнили договор еще в конце января. Я допускаю, что мошеннические схемы возможны всегда, однако провести проверку можно было раньше — у них на это было более 90 дней. Сейчас они говорят, что сроки проверки не регламентированы.

При этом в оферте вообще нет понятия "антифрод". В случае мошенничества там указан максимальный срок проверки — 21 день».

В начале весны Wildberries увеличил с недели до месяца сроки перечисления продавцам заработанных ими денег. Но в некоторых случаях средства удерживаются до сих пор. Платформа ранее ссылалась на технические сбои. В Wildberries “Ъ FM” подтвердили, что ответили на предупреждение ФАС по этой проблеме, и «по ряду вопросов» переговоры с регулятором продолжаются. При этом пункт о компенсациях селлерам «не входит в предмет обсуждения». С продавцами его уже обговорили, рассказывает основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко:

ФАС заступилась за селлеров

«Во время одной из встреч с представителями маркетплейса Wildberries, и их GR-директор сказал: "Кто хочет получить компенсацию — пожалуйста, для этого есть открытый механизм, он называется суд". Как он отметил, 99% селлеров никуда не обращались. Боюсь, что в итоге все сойдет на нет, и никаких выплат никто не получит. Мы проводили опросы: отвечали около 5 тыс. человек. Более 50% участников сообщили, что деньги им не выплатили вовремя».

Оба случая — компенсаций с ноября и задержек выплат весной —собеседники “Ъ FM” считают связанными. Нарушения антимонопольного законодательства доказать будет трудно, говорит управляющий партнер компании Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик:

«Если же речь идет о гражданско-правовом споре из-за нарушения договорных обязательств, то в теории массовые частные иски могут стать эффективным инструментом защиты. Однако в России такая практика пока не получила широкого распространения: существуют процессуальные сложности с формированием группы истцов и администрированием подобных процессов».

На платформе за год стало втрое больше новых карточек товаров. При этом кратно упало число продаж по ним, писало издание Russian Business. В Wildberries с выводами исследования не согласились.

Александра Абанькова

