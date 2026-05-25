Три министра Саудовской Аравии примут участие в ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия направит на Петербургский международный экономический форум представительную делегацию во главе с тремя министрами. Участие в форуме подтвердили министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, министр промышленности Бандар аль-Хурейф и министр инвестиций Фахд ас-Сейф. Королевство станет страной — почетным гостем ПМЭФ-2026, сообщают РИА Новости.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С саудовской стороны также примут участие глава российско-саудовского делового совета Тарек аль-Кахтани и генеральный секретарь Союза торговых палат Султан аль-Мусаллем. В день открытия ПМЭФ, 3 июня, запланировано заседание российско-саудовского делового совета. На следующий день ожидается встреча между главой минэнерго королевства и вице-премьером РФ Александром Новаком. Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня.

