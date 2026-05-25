На праймериз «Единой России» зарегистрировались 298 южноуральцев

В Челябинской области для участия в процедуре электронного предварительного голосования партии «Единая Россия» зарегистрировались 298 кандидатов. В их числе — 20 участников СВО, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В этом году на Южном Урале по итогам предварительного голосования будут определены кандидаты на выборы в Госдуму РФ, а также на дополнительные выборы в Челябинскую гордуму и в органы местного самоуправления. Процедура впервые проходит в электронном формате по всей стране.

Кроме того, до 29 мая продолжается регистрация избирателей. На данный момент для голосования подали заявки 200 тыс. местных жителей.