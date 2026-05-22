Сумма собранных в Орловской области налогов за год выросла на 2,1 млрд

За январь–апрель 2026 года в Орловской области собрали в консолидированный бюджет РФ 22,5 млрд руб. налогов, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,1%, или на 2,1 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Сумма поступлений в федеральный бюджет за год увеличилась на 23,8%, или на 1,8 млрд руб., и достигла 7,7 млрд руб. В территориальный бюджет собрано около 14,8 млрд руб. — на 4,1%, или на 606,8 млн руб. больше показателя первых четырех месяцев 2025 года. В областную казну направлено более 12 млрд руб., что выше на 4,2%, или на 504 млн руб., чем за аналогичный период 2025-го.

Кроме того, за январь–апрель 2026-го налоговая служба мобилизовала 12,5 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем платежей увеличился в 1,5 раза, или на 4 млрд руб.

